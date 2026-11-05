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        Gevaş'ta şehitler ve gönüllüler dualarla anıldı

        Van'ın Gevaş ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen mevlid programında vatan uğruna can veren aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden Türk Kızılay gönüllüleri dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Gevaş'ta şehitler ve gönüllüler dualarla anıldı

        Van’ın Gevaş ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen mevlid programında vatan uğruna can veren aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden Türk Kızılay gönüllüleri dualarla anıldı.

        Gevaş Merkez Camii’nde gerçekleştirilen programa; İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Türk Kızılay Gevaş Temsilcisi Sefer Baybüre, ilçe kurum amirleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ve mevlidi şerifin okunmasıyla başlayan programda, duygu dolu anlar yaşandı. Cemaatle birlikte şehitler ve vefat eden gönüllüler için dua eden İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, konuşmasında yardımlaşma ile fedakarlık bilincine vurgu yaptı. Müftü Geylani, "Bu cennet vatanı canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda hiçbir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası ve insan sevgisiyle muhtaçların yardımına koşan, bu kutlu yolda ömrünü tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş Kızılay neferlerimizi de dualarımızda andık. Milletimizin merhamet, şefkat ve dayanışma eli olan Kızılay’ımızın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine üstlendikleri bu ulvi vazifede muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

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        Mevlid programının tamamlanmasının ardından Türk Kızılay Gevaş Temsilciliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

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