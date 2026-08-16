GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki Semih Açan ve 24 yaşındaki Mert Açan bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek suya giren ve çocuklarını kurtarmaya çalışan baba Sami Açan da boğulma tehlikesi geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

REKLAM

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile bireylerine teslim edilen 2 kardeşin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.