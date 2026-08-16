Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

        Van'ın Tuşba ilçesinde göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

        Van'ın Tuşba ilçesinde göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki Semih Açan ve 24 yaşındaki Mert Açan bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek suya giren ve çocuklarını kurtarmaya çalışan baba Sami Açan da boğulma tehlikesi geçirdi.

        Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        REKLAM

        Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile bireylerine teslim edilen 2 kardeşin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren kardeşler boğuldu
        Van Gölü'ne giren kardeşler boğuldu
        Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
        Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
        Van'da üretimine başlanan tuz çalısı hem meralara hem hayvancılığa umut ola...
        Van'da üretimine başlanan tuz çalısı hem meralara hem hayvancılığa umut ola...
        Bir zamanlar terörle anılan Zilan Yaylası'nda bal hasadı başladı
        Bir zamanlar terörle anılan Zilan Yaylası'nda bal hasadı başladı