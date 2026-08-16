Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Ekipler, boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları göle girilmesi önerilmeyen ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.

Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda suda çırpınmaya başladı.

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