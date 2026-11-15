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        İHAKUT Van ekibinfen TRAC Van şubesine ziyatet

        İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van ekibi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Van Şubesi (TRAC) Van ekibi ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
        İHAKUT Van ekibinfen TRAC Van şubesine ziyatet

        İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van ekibi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Van Şubesi (TRAC) Van ekibi ile bir araya geldi.

        TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ ve İHAKUT Van ekibi üyeleri katıldı.

        Görüşmede, afet ve acil durumlarda kesintisiz haberleşmenin önemi, telsiz kullanımının arama kurtarma faaliyetlerindeki rolü ve muhtemel afetlerde iletişim altyapısının devre dışı kalması durumunda alternatif haberleşme yöntemleri değerlendirildi. Kurumlar ve gönüllü ekipler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyarette, afetlere hazırlık ve haberleşme alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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        İHAKUT Van ekibi, nazik ev sahipliği ve değerli paylaşımları dolayısıyla TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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