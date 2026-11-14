Van'da durdurulan araçtan 10,5 kilo skunk bulundu

VAN’ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta 10,5 kilo skunk ele geçirilirken, sürücü T.Ş. (39) gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından ilçede T.Ş. yönetimindeki 34 BPT plakalı araç durduruldu. Araçta narkotik köpekle yapılan aramada, zulalanmış halde 82 parça halinde toplam 10,5 kilo skunk ele geçirildi. T.Ş. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.