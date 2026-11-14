Van'da bir otomobilde 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, ilçede T.Ş'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı.
Aramada, araçta gizlenmiş halde 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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