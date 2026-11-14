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        Van Gölü havzasındaki flamingolar soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmadı

        Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Van Gölü havzasındaki flamingolar soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmadı

        Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.

        Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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