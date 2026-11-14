Van Gölü havzasındaki flamingolar soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmadı
Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
Giriş: 14.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.
Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.
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