Van'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, ekiplerce kurtarıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, ekiplerce kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıcaksu Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Kırkgeçit Şantiye Şefliğine bağlı iş makineleri yönlendirildi.
Yolda mahsur kalan çiftçileri kurtaran ekipler, halat yardımıyla iş makinelerine bağladıkları traktör ve tarım makinelerini bulundukları yerden çıkardı.
Yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan ekipler, Tüzek mezrası yolunda da kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.