Van'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı

Yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan ekipler, Tüzek mezrası yolunda da kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıcaksu Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda kaldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, ekiplerce kurtarıldı.

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