Karda traktörleri yolda kalan çiftçiler, kurtarıldı

Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu Mahallesi yolundan ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda mahsur kaldı. Durumun Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği’ne bildirilmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yolda kalan traktör ve tarım makinelerini halatla iş makinelerine bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Yapılan çalışma sonucunda çiftçilerin ana yola güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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