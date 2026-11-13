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        Van Gölü üzerinde hilal, Artos Dağı'nın zirvesinde bulut görsel şölen oluşturdu

        Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde beliren hilal ile zirvesini bulutların süslediği Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın buluştuğu eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Doğanın adeta ressam titizliğiyle şekillendirdiği görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Van Gölü üzerinde hilal, Artos Dağı'nın zirvesinde bulut görsel şölen oluşturdu

        Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde beliren hilal ile zirvesini bulutların süslediği Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın buluştuğu eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Doğanın adeta ressam titizliğiyle şekillendirdiği görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

        Van Gölü Havzası'nda doğanın sunduğu eşsiz güzellikler, bu kez hilal ve bulutların oluşturduğu etkileyici manzarayla objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ince bir gümüş çizgiyi andıran hilal, Van Gölü'nün masmavi sularıyla bütünleşirken, bölgenin önemli doğal simgelerinden Artos Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Günün karanlığa dönüştüğü saatlerde gökyüzünde beliren hilal, Van Gölü üzerinde adeta geceye ışık tutarken, arka planda yükselen Artos Dağı'nın bulutlarla örtülü zirvesi eşsiz görüntüler oluşturdu. Hilalin zarif görüntüsü ile dağın heybetli siluetinin aynı karede buluşması, doğanın sunduğu görsel şöleni daha da etkileyici hale getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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