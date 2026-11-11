Van'daki Sıhke Göleti'nde erkek cesedi bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.
Giriş: 11.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.
Gölette cansız beden gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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