Van'da mevsimsel hastalıklara karşı bitkisel ürünlere rağbet arttı

Van’da mevsimin ilk kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle mevsimsel hastalıklara karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini desteklemek amacıyla aktarlardaki bitkisel çay ve doğal karışımlara yöneldi.

Kentte hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş, mevsimsel hastalıklara karşı vatandaşları önlem almaya yöneltti. Özellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların yaygınlaştığı bu dönemde vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini desteklemek amacıyla bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Bu kapsamda kentteki aktarlarda kış çayları, bitkisel karışımlar ve doğal macunlara rağbet arttı.

REKLAM

Havaların soğumasıyla birlikte aktarların yolunu tutan vatandaşlar, özellikle ıhlamur, zencefil, tarçın, kuşburnu ve adaçayı gibi bitkisel ürünleri tercih ediyor. Aktarlar ise kış aylarında farklı bitkilerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan karışımların tercih edildiğini belirterek, vatandaşlara bitkisel ürünlerin kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

"Havanın sürekli değişkenlik göstermesi bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor"

İHA muhabirine konuşan aktar Ebubekir Kaya, mevsim geçişleri ve ani sıcaklık değişimlerinin hastalıkların görülme sıklığını artırdığını belirtti. Bu dönemde özellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların yaygınlaştığını ifade eden Kaya, "Hastalıkların daha çok görüldüğü dönemler, mevsim geçişlerinin yaşandığı bu dönemler oluyor. Çünkü ani sıcaklık değişimleri ve havanın sürekli değişkenlik göstermesi bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Bunun yanı sıra son zamanlarda havadaki mikroplar, partiküller ve tozlar da insanların bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Bu durum beraberinde farklı hastalıkları getiriyor. Bunların başında ise soğuk algınlığı geliyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar bu dönemlerde daha sık görülmeye başlıyor" dedi.

REKLAM

"Hastalanmadan önce kullanmak daha doğru"

Aktarlar olarak vatandaşlara bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla bitkisel çaylar, macunlar ve özel karışımlar önerdiklerini dile getiren Kaya, "Bunları bağışıklık sistemini desteklemek ve vücut direncini artırmak amacıyla tavsiye ediyoruz. Tabii bu ürünleri hastalanmadan önce kullanmak daha doğru ve faydalı. Hastalandıktan sonra da faydası olabilir ancak asıl amacımız, hastalık ortaya çıkmadan önce vücudun direncini korumak, metabolizmayı ve bağışıklık sistemini daha güçlü tutmaktır. Bu karışımlar genellikle 1718 çeşit bitkiden oluşuyor. Kış aylarında kullanılan bitkileri bir araya getiriyoruz. Bunların başlıca bileşenleri zencefil, tarçın ve havlıcan. Bu bitkileri destekleyici diğer bitkilerle takviye ederek karışımlar hazırlıyoruz. Bunların macun, çay ve toz şeklinde farklı çeşitleri de bulunuyor" diye konuştu.

REKLAM

"Geçen yıla göre önemli bir fiyat artışı yaşanmadı"

Bitkisel ürünlerin fiyatlarında geçen yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmadığını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl öyle çok ciddi fiyat farklılıklarının olmaması bizi de sevindirdi. Çünkü bu durum hem müşterilerin ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlıyor hem de satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor. Bunun dışında fiyatlarla ilgili ciddi bir değişiklik yok. Ihlamur, zencefil ve diğer ürünlerin fiyatları şu an makul seviyelerde. Kış aylarında geçen yıl 100 liradan sattığımız ürünleri bu yıl da aynı fiyattan satıyoruz. Ihlamurun paketlerini de yine 50 liradan veriyoruz. Zencefilin kilogram fiyatı ise 500 lira. Ancak bunlar bizim satış fiyatlarımız, her yerde aynı olmayabilir. Ayrıca bu ürünler genellikle kilogramla değil, gramla satın alınıyor. Müşterilerimizin bütçesine göre istedikleri miktarda ürün verebiliyoruz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz."