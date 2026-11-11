Erçek Gölü, allı turnaları ağırlamaya devam ediyor

Van'ın önemli sulak alanlarından biri olan Erçek Gölü, göçmen kuşların oluşturduğu eşsiz manzaralara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gölün sığ sularında beslenen allı turnalar (flamingolar), zarif hareketleri ve pembe renkleriyle bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun göz bebeği olan Van, bu yıl da muhteşem bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölge halkının sevgiyle "allı turna" olarak adlandırdığı flamingolar, her yıl olduğu gibi bu mevsimde de Erçek Gölü'nü mesken tuttu. Binlerce flamingonun göl yüzeyinde oluşturduğu renk cümbüşü, görenleri büyülemeye devam ediyor.

REKLAM

"Kuş cennetinde görsel şölen"

Van merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve koruma altında bulunan Erçek Gölü, sulak alan yapısı ve zengin besin potansiyeli sayesinde göçmen kuşların vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Güneydeki kışlama alanlarına göç yolculukları sırasında Van'a uğrayan flamingolar, gölün sığ sularında dans eder gibi yiyecek arıyor. Özellikle göl üzerinde toplu halde hareket eden flamingolar, suyun maviliğiyle bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman sürüler halinde havalanan allı turnaların gökyüzünde oluşturduğu manzara ise doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Her yıl farklı dönemlerde Erçek Gölü'nü ziyaret eden allı turnalar, bölgenin doğal zenginliğinin ve kuş çeşitliliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Göldeki görsel şölen, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

REKLAM

"Van Gölü Havzası sulak alan yönünden çok zengin bir coğrafyaya sahip"

Van Gölü Havzası sulak alan yönünden çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu zenginlik de yaban hayatın çeşitliliğini artırmakta, tür zengini bir bölge oluşmakta. Bu sulak alanların zengin olması vesilesiyle sucul ve yaşayan yaban hayatta da çeşitlilik kendini göstermekte. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda ve Van Gölü kıyısında bayrak tür olan nisanmayıs gibi selam getiren allı turnalar bu sene ekimkasım gibi de buradan selam götürüyorlardı. Yalnız son yıllardaki sonbahar mevsiminde yağışının çok iyi olması vesilesiyle sulak alanlarda çeşitlilik ve beslenme arttı" dedi.

REKLAM

"Bu sene Van Gölü Havzası kızılkanatlarla neşelendi"

Korunmayla beraber bu sene allı turnaları Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların her tarafında görmek mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, "Bu sene kısacası Van Gölü Havzası kızılkanatlarla neşelendi. Bunun sebebi de iklimin bize coğrafyanın sonbaharda çok güzel yağış yağması ve havaların onlar için çok uygun bir ortam oluşturmasından dolayı biriktiler ve göçe hazırlık yapıyorlar. Yaban hayvanları bir meteoroloji uzmanıdır. Yani havaların nasıl gideceğini, ne zaman nasıl olacağının göstergesidir. Bize şunu gösteriyorlar. Bu yılki sonbahar ılıman olarak geçecek. Yağışı bol olarak geçecek ve bu yağışla beraber gıdada güvenlik de yerinde olduğu için allı turnaların sayılarında artış oldu" diye konuştu.

REKLAM

"Hava sıcaklığı böyle devam ederse aralık sonuna kadar allı turnaları burada görürüz"

Allı turnalar, flamingolar meteoroloji uzmanı ve meteorolojiye göre hava durumuna göre göç ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Havalarda hem yağışların olması hem de bolca sulak alanlarda korunaklı bir alanın oluşturulması vesilesiyle bu sene göçü geciktirdiler. Eskiden bu aylarda da burada bu kadar yeşillik yoktu. Bu yıl gördüğünüz gibi etrafımız yemyeşil. Sanki bahar yeni gelmiş gibi. Bu havaları, bu mevsimden faydalanmak, daha uzun süre burada kalmak için sayıları çokça artmakta. Eğer bu sıcaklık ve bu mevsim böyle giderse aralıkta da, kasımın sonuna kadar bu yoğunlukta allı turna görebiliriz. Çünkü birleşme alanları ve buradaki gıda ve güvenlik daha fazla olduğunu gösteriyor. Eğer biz sulak alanlarımızı korursak, hayvanı rahatsız edecek herhangi bir şey yapmazsak bundan sonra daha fazla allı turna bize selam getirir, hem bizden selam götürür. Çünkü buradaki allı turnalar sadece istasyon görevi yaparak burada gıda doldurup eğlencesini, tatilini yapıp daha üremek için daha sıcak veya daha batı bölgelerine giderler. İleriki dönemlerde mevsimin değişmesine bağlı olarak hem biyoçeşitlilik hem allı turnanın davranışlarında değişiklik olacak" şeklinde konuştu.