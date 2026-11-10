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        Büyük Önder Atatürk, Başkale'de anıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, Başkale'de anıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlenen törenle anıldı.

        İlçe merkezinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Başkale Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, sinevizyon gösterimi sunuldu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Törene, Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Şen Yüksel Kolcu, Belediye Başkan Vekili Cevat Özer, Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaptan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ceyhun Köymen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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