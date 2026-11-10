Başkan Memet Aslan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefakar mücadelesi ve geride bıraktığı mirasıyla saygıyla andıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Memet Aslan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak; üretimle, sanayiyle ve güçlü bir ekonomiyle mümkündür. Van Organize Sanayi Bölgesi olarak, ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı sunmak ve geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum" dedi.
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