Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Giriş: 09.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yağışlarla debisi yükselen şelalenin bulunduğu bölgedeki mesire alanı ve çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.
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