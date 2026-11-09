Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da kar yağışı lastikçilere hareketlilik getirdi: Sürücüler 15 Kasım'ı beklemedi

        Van'da kar yağışı lastikçilere hareketlilik getirdi: Sürücüler 15 Kasım'ı beklemedi

        Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve şehir merkezinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Van'da kar yağışı lastikçilere hareketlilik getirdi: Sürücüler 15 Kasım'ı beklemedi

        Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve şehir merkezinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araç sahipleri, muhtemel buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle kış lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etti. Lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler sıra beklemek zorunda kaldı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığı Van'da, sürücüler güvenli seyahat edebilmek için araçlarının kışlık bakımlarını erkene aldı.

        REKLAM

        Lastikçiler ise kar yağışının ardından iş yoğunluğunun arttığını belirterek, sürücülere son günü beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Van'da 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışıyla birlikte kış yüzünü erken gösterdi
        Van'da kar yağışıyla birlikte kış yüzünü erken gösterdi
        Van'da 7 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
        Van'da 7 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)
        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)
        Van'ın 6 ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
        Van'ın 6 ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi