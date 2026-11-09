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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)

        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)

        VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

        Van'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle Çaldıran ve Muradiye ilçelerinin ardından Erciş, Gürpınar ve merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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