Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)

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Giriş: 09.11.2026 - 00:17 Güncelleme:
VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA
Van'da akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle Çaldıran ve Muradiye ilçelerinin ardından Erciş, Gürpınar ve merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
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