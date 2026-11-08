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        Van-Bahçesaray kara yolunun bir bölümü kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Van-Bahçesaray kara yolunun bir bölümü kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.

        Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

        Bu nedenle Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm, saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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