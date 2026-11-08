Van-Bahçesaray kara yolunun bir bölümü kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Bu nedenle Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm, saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
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