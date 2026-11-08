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        Van'daki kazada ölen 9 kişinin cenazesi İran'a gönderildi

        VAN'ın Özalp ilçesinde, TIR ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, İran'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Van'daki kazada ölen 9 kişinin cenazesi İran'a gönderildi

        VAN'ın Özalp ilçesinde, TIR ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, İran'a gönderildi.

        Özalp-Saray kara yolunda dün akşam saatlerinde İran plakalı minibüs ile 1 TIR kafa kafaya çarpıştı. Minibüsteki 9 kişinin yaşamlarını yitirdiği kazada TIR'ın sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi de yaralandı. Kazada ölen 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişinin yakınları, cenazeleri teslim almak için sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin morguna geldi. Ölenlerin kimlikleri, yakınlarının teşhisiyle belirlenirken, İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolos Vekili Seyid Hasan Yahyavi ile Van Konsolosu Saeid Khajavi de morga gelip yetkililerden bilgi aldı. İşlemlerin ardından cenazeler, Van Büyükşehir Belediyesine ait 3 araçla morgdan alınıp İran'ın Hoy kentine götürüldü.

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        Öte yandan, kazaya karışan TIR'ın sürücüsünün ekipler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Kazada yaralanan diğer 5 kişiden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi süren 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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