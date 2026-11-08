Van'da Kızılay Haftası minik öğrencilerle kutlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla minik öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında Muradiye ÇocukBebek Kütüphanesi ile Muradiye Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilerle Kızılay bilinci üzerine buluşma gerçekleştirildi. Çocukların neşeli katılımıyla renkli görüntülerin oluştuğu programda, iyilik ve paylaşma değerlerinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Şube Başkanı Selçuk Yay, Kızılay Haftası'nı geleceğin teminatı olan çocuklarla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, programa katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti. Yay, Kızılay'ın iyilik ve dayanışma anlayışını çocuklara aktarmaya yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.