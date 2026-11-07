Van'da tır minibüsle çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza VanÖzalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE, Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

VanÖzalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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