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        Van'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Van'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandı.

        Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Dibekli Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari kamyonetin motorundan çıkan dumanları gören sürücü aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumunu bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım sakatlık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Kamyomette büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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