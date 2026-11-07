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        Van'da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Van'da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı

        Van’ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Şabaniye Mahallesi’nde meydana geldi. 20 AAZ 240 plakalı Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        azayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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