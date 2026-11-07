Van'da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Şabaniye Mahallesi’nde meydana geldi. 20 AAZ 240 plakalı Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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