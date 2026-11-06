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        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kentte iki gündür etkili olan yağışın ardından Artos ve Erek Dağlarının zirveleri beyaza büründü.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 metre rakımlı Karabet Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı ağır tonajlı araçlar yol kenarında bekledi.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için hazır bekliyor.

        Jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

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