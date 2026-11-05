Van'da sağanak etkili oldu

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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