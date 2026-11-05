Van'da sağanak etkili oldu
Van'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 05.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
Van'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda çalışma yürüttü.
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