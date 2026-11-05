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        Oto tamir ustalarından araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

        Van'daki oto tamir ustaları, sürücüleri yaklaşan kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Oto tamir ustalarından araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

        Van'daki oto tamir ustaları, sürücüleri yaklaşan kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları konusunda uyardı.

        Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte oto tamircilerde kış mesaisi başladı. Oto tamir ustaları, araç sahiplerinin kış şartları etkisini göstermeden gerekli bakımları yaptırmaları gerektiğine dikkat çekti.

        Kışlık bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda araçlarda ciddi arızalara yol açabileceğini belirten ustalar, özellikle antifriz seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Araçların marka ve modeline göre kışlık bakım ücretlerinin bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini ifade eden ustalar, antifriz yetersizliğinden kaynaklanan motor arızalarının ise araç sahiplerine çok daha yüksek maliyetler çıkarabileceğini kaydetti.

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        "Bakımları son güne bırakmayın"

        İHA muhabirine konuşan oto ustası Ammar Balka, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Balka, "Malum, kış mevsimine girdik. Yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Merkeze de kar yağışı başlamadan önce gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizi ve araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmalıyız. Bu bakımların içerisinde antifriz değişimi, silecek değişimi, cam suyu değişimi ve kışlık lastiklerin takılması yer alıyor. Antifrizin en az eksi 56 dereceye kadar dayanıklı olması gerekiyor. Lastik alırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Lastiklerin üretim tarihine ve diş derinliğine mutlaka bakılması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek gerekli tedbirlerimizi almış oluruz. Özellikle bakımları son güne bırakmamakta fayda var. Çünkü geciken önlemler daha büyük felaketlere neden olabiliyor. Bu nedenle araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmayı tercih ediyoruz" dedi.

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        "Kışlık bakım 4045 dakika sürüyor"

        Kışlık bakım kapsamında yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Balka, "Kışlık bakım kapsamında aracın dört lastiğinin değiştirilmesi, balans ayarının yapılması, antifriz ve silecek değişimi yaklaşık 4045 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde araç, kış şartlarına hazır hale geliyor. Son günlerde doğal olarak yoğunluk yaşıyoruz. Genellikle kar yağdıktan sonra müşterilerimiz araçlarını kışlık bakıma getirmek istiyor. Ancak bu yoğunluk nedeniyle sağlıklı ve hızlı hizmet vermekte zorlanabiliyoruz. Elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımız bakımlarını son güne bırakmayıp erkenden gerekli tedbirleri alırlarsa herkes için daha iyi olacaktır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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