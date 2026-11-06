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        Van'da Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Van'da etkili olan yağışlı hava Erek Dağı'nın zirvesinde yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Van'da Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Van'da etkili olan yağışlı hava Erek Dağı'nın zirvesinde yerini kara bıraktı.

        Van'da günlerdir etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'nın zirvesi de karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

        Kentte etkili olan yağışın yüksek kesimlerde yerini bıraktığını ifade eden vatandaşlar, Erek Dağı'nın beyaza bürünmesiyle de kışın geldiğini söyledi.

        Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiği belirtilerek, "Hakkâri çevreleri ile Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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