Van'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan kardeşler için tören düzenlendi

Tavlaşoğlu, hafızlık sürecinde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı öğrencilerin ailelerine, Kur'an kursu yöneticilerine ve öğreticilerine teşekkür ederek hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan kardeşler Rümeysa ve Mehmet Enes Kılıç için hafızlık bitirme programı düzenlendi.

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