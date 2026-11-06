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        Çaldıran'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı: 1 yaralı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Çaldıran'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı: 1 yaralı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre kaza, VanDoğubayazıt kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeriyle tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker ile çekicisi birbirinden ayrılırken, tır ise yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kapanan kara yolu ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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