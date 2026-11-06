Çaldıran'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı: 1 yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, VanDoğubayazıt kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeriyle tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker ile çekicisi birbirinden ayrılırken, tır ise yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kapanan kara yolu ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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