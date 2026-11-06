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        Van'da "sessiz ölüm" tehlikesine karşı uzmanlardan uyarı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin arttığına dikkat çekerek; soba, baca ve doğal gaz sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Van'da "sessiz ölüm" tehlikesine karşı uzmanlardan uyarı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin arttığına dikkat çekerek; soba, baca ve doğal gaz sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        Van'da havaların soğumasıyla birlikte soba, doğal gaz ve diğer ısıtma araçlarının kullanımının yaygınlaşması, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini yeniden gündeme getirdi. Halk arasında "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin oldukça zor olduğunu belirten uzmanlar, özellikle kış aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, karbonmonoksit gazının insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabildiğini belirtti. İleri derecede zehirlenmeye maruz kalan hastaların hastanede hiperbarik oksijen tedavisiyle tedavi edildiğini ifade eden Özüarı, bu yöntemin özel kabinlerde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solutularak uygulandığını bildirdi.

        "Fark edilmesi oldukça zor bir gazdır"

        Konuya ilişkin konuşan Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soba, doğal gaz ve diğer ısıtma araçlarının kullanımının yaygınlaştığını belirtti. Dr. Özüarı, "Buna bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülme sıklığı da artmaktadır. Karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz ve fark edilmesi oldukça zor bir gazdır. Ancak insan vücudunu etkilediğinde ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme dahi neden olabilmektedir. Bizler, ileri derecede karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan hastaları hastanemizde ve kliniğimizde tedavi edebilmekteyiz. Bu hastalara hiperbarik oksijen tedavisi uygulamaktayız. Hiperbarik oksijen tedavisi, özel kabinlerde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solutularak uygulanan bir tedavi yöntemidir" dedi.

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        "Küçük tedbirlerle ölümcül sonuçların önüne geçmek mümkündür"

        Karbonmonoksit zehirlenmelerinde hastalar genellikle baş ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik gibi daha genel belirtilerle hastanelere başvurduğunu dile getiren Özüarı, "Ancak zehirlenmenin daha ileri seviyelere ulaştığı vakalarda bilinç kaybı, kalp ve sinir sistemi hasarları da görülebilmektedir. Hastanemizde ileri düzeyde zehirlenmeye maruz kalan hastaların tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var: Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde önlenebilir durumlardır. Sobaların, bacaların ve doğal gaz sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, kapalı ortamların yeterince havalandırılması ve gaz dedektörlerinin bulundurulması hayati önem taşımaktadır. Son olarak unutulmamalıdır ki alınabilecek küçük tedbirlerle ölümcül sonuçların önüne geçmek mümkündür" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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