Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Başkale'de kar yağışı etkili oldu

        Başkale'de kar yağışı etkili oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili olurken ilçe beyaza büründü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Başkale'de kar yağışı etkili oldu

        Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili olurken ilçe beyaza büründü

        2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Başkale'de kar yağışı etkisini gösterdi, araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Van'da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor
        Van'da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor
        Van'da kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti
        Van'da kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti
        Van'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Van'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Başkan Memet Aslan, Bakan Yardımcısı İnan ile Van sanayisini görüştü
        Başkan Memet Aslan, Bakan Yardımcısı İnan ile Van sanayisini görüştü
        Karabet Geçidi'nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara mey...
        Karabet Geçidi'nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara mey...
        Van'da çığ riskine karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi
        Van'da çığ riskine karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi