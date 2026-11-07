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        Van'da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor

        Van'da babalarından öğrendikleri demircilik mesleğini yaklaşık yarım asırdır sürdüren Kalender kardeşler, hazır ürünlerin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle işlerinin giderek azaldığını belirterek, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Van'da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor

        Van’da babalarından öğrendikleri demircilik mesleğini yaklaşık yarım asırdır sürdüren Kalender kardeşler, hazır ürünlerin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle işlerinin giderek azaldığını belirterek, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor.

        Van’ın İpekyolu ilçesinde demircilik mesleğini sürdüren Kalender kardeşler, babalarından devraldıkları zanaatı yaşatabilmek için mücadele ediyor. Yaklaşık 50 yıldır demircilik yapan kardeşler, değişen üretim alışkanlıkları ve hazır malzemelerin yaygınlaşmasıyla eski iş yoğunluğunu kaybettiklerini ifade ediyor. Bir dönem ustalığın ve el emeğinin önemli olduğu demircilik mesleğinde bugün daha çok küçük çaplı kaynak işleriyle uğraşan kardeşler, emeğin karşılığını almakta da zorlanıyor.

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        "Her şey artık hazır malzemeye döndü"

        İHA muhabirine konuşan demirci Halil Kalender, işlerinin azalmasında teknolojinin gelişmesi ve hazır ürünlerin yaygınlaşmasının etkili olduğunu belirtti. Kalender, "Babamızdan öğrendiğimiz mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır bu işin içerisindeyiz. Kardeşimle birlikte mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerin azalmasının en büyük nedeni teknolojinin ilerlemesi oldu. Teknoloji geliştikçe bizim işlerimiz de gerilemeye başladı. Artık eskisi gibi iş yok. Ufak tefek kaynak işleri dışında fazla iş yapamıyoruz. Herkes sanatkâr olamıyor, bu işin bir erbabı olması gerekiyor. Ancak emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Her şey artık hazır malzemeye döndü. Hazır ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte bizim gibi ustaların işleri de azaldı. Köylerde bile kaynak işleri yapılmaya başlandı. İnsanlar artık eskisi gibi gelip işlerini yaptırmıyor" dedi.

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        "Babamızın bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz"

        Mesleğin gelecek nesillere aktarılması konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kalender, çocuklarının demirciliğe ilgi göstermediğini söyledi. Kalender, "Ne yazık ki yeni nesil de bu mesleğe ilgi duymuyor. Çocuklarımızın hiçbiri bu işi yapmak istemedi. Çünkü kazanç olmayınca bu mesleğe olan talep de giderek azalıyor. Babamız da yaklaşık 60 yıl bu mesleği yaptı. Biz de onun yanında büyüdük, yetiştik ve 50 yıldır bu işin içerisindeyiz. Rahmetli babamız bu mesleği yaparken büyük saygı görürdü. Biz de onun bıraktığı mesleği yaşatmaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Babamızdan bize kalan bu mirası devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Mekânı cennet olsun, Allah kendisinden binlerce kez razı olsun" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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