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        Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin 37. toplantısı Van'da gerçekleştirildi

        Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin (ECFR) "Müslüman Toplumların Güncel Fıkhî Meseleleri" temalı 37. toplantısı, Van'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin 37. toplantısı Van'da gerçekleştirildi

        Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi’nin (ECFR) "Müslüman Toplumların Güncel Fıkhî Meseleleri" temalı 37. toplantısı, Van'da gerçekleştirildi.

        Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi’nin (ECFR) "Müslüman Toplumların Güncel Fıkhî Meseleleri" temalı 37. toplantısı, Van İl Müftülüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde düzenlenen toplantıya, farklı ülkelerden çok sayıda ilim insanı ve fıkıh araştırmacısı katıldı. Toplantının açılış programında konuşan Van İl Müftüsü Kadir Koçak, fetva ehliyetinin önemine değinerek günümüzün değişen şartlarında ortaya çıkan güncel meselelere yönelik fetvaların önemine dikkat çekti.

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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan da fetvaların önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

        Programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın katıldı.

        Farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiren toplantıda, Müslüman toplumların karşılaştığı güncel fıkhî meselelerin ilmî müzakere ve istişare çerçevesinde ele alındığı belirtildi.

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