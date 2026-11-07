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        Van'da TIR ile minibüs çarpıştı: 9 ölü 5 yaralı

        VAN'ın Özalp ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Van'da TIR ile minibüs çarpıştı: 9 ölü 5 yaralı

        VAN'ın Özalp ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza bugün saat 19.05 sıralarında Özalp ilçesine bağlı Çalımlı mahallesi yakınlarında meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarda birden fazla aracın karıştığı trafik kazası meydana geldiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, Jandarma ve itfaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada TIR ile minibüsün çarpıştığı, 9 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Bölgede AFAD'dan 6, sağlık ekiplerinden 27, UMKE'den 3, jandarmadan 10 ve itfaiyeden 6 personelin müdahale çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kazayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkacak.

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