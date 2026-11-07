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        Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

        VanÖzalp karayolunda tır ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

        VanÖzalp karayolunda tır ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, kaza VanÖzalp karayolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile birlikte kaza bölgesine gelerek, bilgi aldı. Vali Balcı yaptığı açıklamada, "Trafik ekiplerimizin yaptığı ilk tespitler ve arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre, yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle bir tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede ilk tıbbi müdahaleleri yapılıyor. Kazanın duyulmasının hemen ardından emniyet ve jandarma birimlerimiz, ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine intikal etti" dedi.

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        Yapılan ilk tespitlere göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olmasının etkisiyle meydana geldiğini dile getiren Balcı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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