GÜNCELLEME - Van'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 01 FF 584 plakalı tır ile 65 AB 239 İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

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Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile kaza yerine giderek incelemede bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, AA muhabirine, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Balcı, "Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişi hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede müdahaleleri yapılıyor. Kazanın duyulmasının hemen ardından emniyet ve jandarma birimlerimiz, ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine intikal etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kazadan sonra yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla tır ile minibüs yoldan kaldırıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.