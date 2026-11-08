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        Van'da 9 kişiye mezar olan minibüs olay yerinden kaldırıldı

        VanÖzalp karayolunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından olay yerinde çalışmalar tamamlandı. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Van'da 9 kişiye mezar olan minibüs olay yerinden kaldırıldı

        VanÖzalp karayolunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından olay yerinde çalışmalar tamamlandı. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde VanÖzalp karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. 01 FF 584 plakalı tır ile 65 AB 239 İran plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişi de yaralandığı trafik kazasının ardından, bölgede yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kaza yapan araçlar, olay yerine sevk edilen çekici ve karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yoldan kaldırıldı. Bir süreliğine tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Olay yerinde hayatını kaybeden İran uyruklu 9 kişinin cenazeleri, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan tır sürücüsü, jandarma nezareti altında hastanede tedavisi devam ediyor.

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        Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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