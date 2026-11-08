Van'da Erciş'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Erciş ilçe merkezinde dün gece sağanak etkili olurken, kırsal mahallelerde kar yağışı görüldü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığının 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Mahalleli, mevsimin ilk kar yağışına sevindiklerini belirterek, bölgenin bu sayede farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

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