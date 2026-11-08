Van'ın Muradiye ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü
Van'ın Muradiye ilçesi, gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Giriş: 08.11.2026 - 16:48 Güncelleme:
Van'ın Muradiye ilçesi, gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Muradiye ilçesinde de gün içinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi.
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