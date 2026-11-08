Van-Bahçesaray yolu kapatıldı

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

VanBahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "VanBahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.