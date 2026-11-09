Van beyaza büründü

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kısa sürede cadde, sokak ve araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 ila 2 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışıyla birlikte kış kendini iyiden iyiye hissettirdi. Özellikle kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi. Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülerin buzlanma ve kayganlaşan yollara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.