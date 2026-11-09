Van'da 7 ilçede taşımalı eğitime kar tatili

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Van’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe kaymakamlıkları tarafından peş peşe kar tatili açıklamaları yapıldı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Tuşba Kaymakamlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit Kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi nedenlerle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Alınan kararlar doğrultusunda Van’ın 7 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler pazartesi günü izinli olacak. Açıklamalarda, tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararı yer almadı.