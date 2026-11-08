Van Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

VAN- Bahçesaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 ile 40'ıncı kilometreleri arası, Bahçesaray Kaymakamlığı kararıyla saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40'ıncı kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak bugün saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.