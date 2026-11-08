Van Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
VAN- Bahçesaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 ile 40'ıncı kilometreleri arası, Bahçesaray Kaymakamlığı kararıyla saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.
VAN- Bahçesaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 ile 40'ıncı kilometreleri arası, Bahçesaray Kaymakamlığı kararıyla saat 15.50 itibarıyla geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.
Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40'ıncı kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak bugün saat 15.50 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.