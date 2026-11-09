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        Gevaş'ta bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Van'ın Gevaş ilçesinde dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Gevaş'ta bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Van'ın Gevaş ilçesinde dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

        Gevaş İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gevaş Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen ödül takdim programına; Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İlçe Müftülüğüne bağlı manevi danışmanlar Necip Ergenç ve Hüsamettin Sadak ile dereceye giren öğrenciler katıldı. Yarışmada ilçe genelinde başarı gösteren her bir öğrenciye para ödülü takdim edilirken, gençlerin okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'na ait seçkin kitap setleri hediye edildi.

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        Törende konuşan Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, gençlerin manevi ve ahlaki gelişiminin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme değinerek, "Başkanlığımızın gençlerimize yönelik tertip ettiği bu tür yarışmalar, evlatlarımızın hem temel dini bilgilerini pekiştirmelerine hem de sahih kaynaklarla buluşmalarına vesile olmaktadır. Yarışmaya katılarak büyük bir gayret ve azim ortaya koyan, ilçemizde dereceye girerek bizleri gururlandıran her bir öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen kıymetli ailelerimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize rehberlik eden manevi danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah gençlerimiz, edindikleri bu güzel ahlak ve bilgi birikimiyle hem kendilerine hem de milletimize faydalı birer fert olarak yollarına devam edeceklerdir" dedi.

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        Program, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ile manevi danışmanlar Necip Ergenç ve Hüsamettin Sadak'ın öğrencilere hediyelerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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