Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan 9 Kasım mesajı: "Acımız ilk günkü gibi taze"

        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan 9 Kasım mesajı: "Acımız ilk günkü gibi taze"

        Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 9 Kasım 2011 tarihinde Van'da yaşanan yıkıcı depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan 9 Kasım mesajı: "Acımız ilk günkü gibi taze"

        Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 9 Kasım 2011 tarihinde Van’da yaşanan yıkıcı depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Depremin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sanayi ve şehir yapılaşmasında "dirençli kent" bilincinin önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan büyük felaketlerin izlerinin unutulamayacağını belirten Başkan Memet Aslan, 23 Ekim ile başlayıp 9 Kasım’da derinleşen süreçte yüzlerce vatandaşın kaybedildiğini hatırlatarak, "Şehrimiz, 23 Ekim 2011'de VanErciş ve 9 Kasım 2011'de VanEdremit merkezli meydana gelen felaketlerle sarsılmış, yüzlerce canımızı toprağa verirken büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

        REKLAM

        Yerkürenin en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye ve Van gerçeğine dikkat çeken Başkan Aslan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel şartının güvenli yapılar olduğuna vurgu yaptı. Aslan, "Unutmamalıyız ki ‘Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür.’ Tüm yaşam alanlarımızı, sanayi tesislerimizi ve konutlarımızı bu temel ilke doğrultusunda şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Sanayi bölgelerimizden şehir merkezlerimize kadar her alanda bilimin ve mühendisliğin ışığında, afete dayanıklı ve dirençli yapılar inşa etmek boynumuzun borcudur. Üretimin, ticaretin ve yaşamın kesintisiz devam etmesi ancak güvenli altyapılarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Van’ın potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak için kamu, yerel yönetimler, sanayiciler ve tüm vatandaşlar olarak ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, "Devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğiyle Van’ımızı her alanda daha güçlü, güvenli ve geleceğe umutla bakan bir cazibe merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Van'da kar yağışı lastikçilere hareketlilik getirdi: Sürücüler 15 Kasım'ı b...
        Van'da kar yağışı lastikçilere hareketlilik getirdi: Sürücüler 15 Kasım'ı b...
        Van'da 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van'da kar yağışıyla birlikte kış yüzünü erken gösterdi
        Van'da kar yağışıyla birlikte kış yüzünü erken gösterdi
        Van'da 7 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
        Van'da 7 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)
        Van merkeze mevsimin ilk karı düştü (3)