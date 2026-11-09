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        Van'da 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Van'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapanan 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Van'da 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Van'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapanan 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde bin 32 personel ve 450 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden bu yana 68 mahalle ve 28 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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