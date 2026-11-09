Van'da 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde bin 32 personel ve 450 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden bu yana 68 mahalle ve 28 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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