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        Van'daki su arızası 3 günlük çalışmanın ardından giderildi

        Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Başkale ilçesinde içme suyu hattındaki arızayı kar yağışına rağmen üç günlük çalışmanın ardından giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Van'daki su arızası 3 günlük çalışmanın ardından giderildi

        Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Başkale ilçesinde içme suyu hattındaki arızayı kar yağışına rağmen üç günlük çalışmanın ardından giderdi.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yavruçak Mahallesi Şivreş Yaylası'ndaki hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

        Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, ilçe merkezine içme suyu sağlayan 315 milimetrelik hatta çalışma yürüttü.

        Üç gün süren çalışmanın ardından arıza giderilerek ilçe merkezine yeniden içme suyu verilmeye başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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