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        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 97 mahalle ve mezra yolunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 97 mahalle ve mezra yolunu açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlatıldı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için 1032 personel ve 450 araçla çalışma yürütüldü.

        Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 68 mahalle ve 29 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kent merkezinde de ana arterler, ara sokaklar ve kaldırımlardan temizlenen kar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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