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        Van'da ayakkabı tamircilerinde kar mesaisi Ayakkabı ustası Fikret Kaya: "09.00'dan 00.00'a kadar çalışıyoruz"

        Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılarının bakımı için soluğu tamircilerde aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Van'da ayakkabı tamircilerinde kar mesaisi Ayakkabı ustası Fikret Kaya: "09.00'dan 00.00'a kadar çalışıyoruz"

        Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılarının bakımı için soluğu tamircilerde aldı.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar özellikle botlarını kış şartlarına hazırlamak için ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kar yağışıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Kaya, "Şu anda kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın botlarını onarıyoruz. Yoğunluğumuz sabah saat 09.00'da başlıyor, gece 23.0000.00'a kadar devam ediyor. Yetiştiremediğimiz işler olduğunda ertesi gün devam ediyoruz. Ayakkabı ve botları onararak kışa hazırlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız kış boyunca ayakkabılarını su almadan ve rahat bir şekilde giyebilecek" dedi.

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        "Buzlu zeminde kaymayı önleyen palet kullanıyoruz"

        Kış aylarında özellikle buzlu zeminlerde ayakkabıların kayma riskine dikkat çeken Kaya, botların tabanlarına kaymayı önleyici palet uyguladıklarını ifade ederek, "Kışlık ayakkabılar, özellikle bayan botları çok kayıyor. Buzlu zeminlerde ayakkabıların altına dişli palet kullanıyoruz. Bu uygulama kayma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karda ve buzlu zeminde daha güvenli yürümeyi sağlıyor. Bunun yanında bozulan fermuarları değiştiriyor, ayakkabıların içine ortopedik tabanlık yerleştiriyoruz. Bu sayede ayakkabılar daha rahat ve sıcak oluyor. Kopan zincirlerin kilitlerini değiştiriyor, gerektiğinde ana zinciri tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.

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        "Ayakkabı alırken tabanına dikkat edin"

        Vatandaşlara yeni ayakkabı alırken taban özelliklerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, "Yeni ayakkabı alacak vatandaşlarımızın tabanları yumuşak, tırtıklı ve kauçuk olan modelleri tercih etmelerini öneriyoruz. Altı sert neolit tabanlı ayakkabılardan uzak durmalarında fayda var. Özellikle çok yürüyen vatandaşlarımızın ayakkabı tabanlarının yumuşak olması önemli. Mevcut ayakkabılarını kullanmaya devam edeceklerse tabanlarına kaymayı önleyici yumuşak palet uygulaması yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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